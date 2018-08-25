Медведчук рассказал о переговорах о стабилизации ситуации в Азовском море

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что ведутся переговоры о стабилизации ситуации с судоходством в Азовском море.

"Я считаю, что договориться можно, и стабилизировать ситуацию в Азовском море тоже можно, и это в интересах Украины сделать… Компромисс в том, чтобы не завышать ставки контроля по поводу судоходства и не создавать провокационных фактов, при которых одна сторона действует в качестве мести к другой стороне", — сказал Медведчук в субботу в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" на телеканале " 112 Украина ". При этом он не стал раскрывать детали переговорного процесса по стабилизации ситуации в Азовском море.

"Это (конфликт в Азовском море) можно было решить еще месяц назад, но не решили пока. Но я надеюсь, что решим. Учитывая, что идут переговоры и этот процесс не вышел на финишную прямую до общего знаменателя, говорить пока нельзя", — добавил политик.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.