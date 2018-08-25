Противники Трампа собрали пожертвований на 1,7 миллиона долларов

ВАШИНГТОН, 25 авг — РИА Новости. Противники президента США Дональда Трампа, включая экс-агентов ФБР и порноактрису, собрали 1,7 миллиона долларов пожертвований на свою деятельность, сообщил телеканал Fox News.

По его данным, эта сумма составляет общие пожертвования, поступившие экс-агенту Трампа Майклу Коэну, уволенному замдиректора ФБР Эндрю Маккейбу, уволенному агенту ФБР Питеру Стржоку и порноактрисе Сторми Дэниелс. Коэн признал себя виновным в финансовых преступлениях и заявил, что на них его сподвиг Трамп. Маккейб и Стржок были уволены за дисциплинарные нарушения, Трамп изображает их в Twitter центром заговора спецслужб против него. Дэниелс просит суд освободить ее от условий соглашения о неразглашении, подписанного с Трампом за крупную сумму денег. По утверждению Дэниелс, около десятилетия назад у нее была краткая связь с Трампом, которую тот хотел скрыть с помощью выплат ей.

Средства собираются в основном на краудфандинговых платформах, таких как GoFundMe.

Помимо доходов, у оппонентов Трампа есть и крупные расходы в связи с судебными тяжбами: так, час работы адвоката в США может стоить от нескольких сотен до тысячи и более долларов, а стоимость участия в громком судебном процессе может составлять десятки и даже сотни тысяч долларов.