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В мире

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свою свадьбу спонтанным

(обновлено: 21:48 25.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что пригласила Владимира Путина на свою свадьбу спонтанно. Об этом она рассказала в эфире радиостанции Ö1-"Morgenjournal".

Президент РФ Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе. 18 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В Сети появилось видео тоста Путина на свадьбе главы МИД Австрии

По словам Кнайсль, во время визита Путина в Вену 5 июня она пригласила российского президента посетить торжество, заявив о желании представить ему своего жениха, бизнесмена Вольфганга Майлингера. До этого министр уже обратилась с аналогичным предложением к коллегам по правительству и главе государства, потому что "так полагается", отметила она.

Кнайсль "совсем не ожидала", что Путин согласится, однако 19 июля узнала, что российский президент принял предложение, рассказала она.

"Прекрасный праздник"

Хор донских казаков выступает на свадьбе Министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в австрийском городе Гамлиц. 18 августа 2018
© AFP 2018 / Roland Schlager/Pool
В казачьем хоре рассказали о выступлении на свадьбе главы МИД Австрии
Говоря о значении собственной свадьбы, Кнайсль подчеркнула, что этот "прекрасный праздник" благодаря вниманию СМИ может позитивно сказаться на развитии туризма в Австрии.

Кроме того, глава МИД отвергла критику из-за книксена Путину во время танца, отметив, что некоторые комментаторы необоснованно увидели в нем "акт подчинения".

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", — сказала Кнайсль.

Торжество в Австрии

Свадьба Кнайсль состоялась 18 августа. Владимир Путин посетил мероприятие, подарив молодоженам картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар. С российским президентом приехал также Кубанский казачий хор.

Президент РФ В. Путин посетил Австрию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Он крикнул "горько!" и улетел к Меркель. Удивительный визит Путина в Европу

Глава государства пробыл на мероприятии один час, произнес тост на немецком языке, поздравив молодоженов с заключением брака и поблагодарив за возможность посетить Австрию. Путин станцевал с невестой, оставил свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха, а затем улетел в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель.

Приглашение Путина на свадьбу Кнайсль вызвало негодование, в частности, со стороны Киева. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "оправдания" МИД Австрии о частном визите президента России на торжество вызывают у него "грустную улыбку".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле подобную критику "не воспринимают".

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В мире
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tomcats
Кроме того, глава МИД отвергла критику из-за книксена Путину во время танца, отметив, что некоторые комментаторы необоснованно увидели в нем "акт подчинения".

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", — сказала Кнайсль.

РИА Новости ria.ru/world/20180825/1527231358.html

Если австрийцы хотят быть мостом между РФ и Европой, то надо перестать оправдываться перед кем бы то не было. А РФ в случае чего не забудет, ибо помнит что Австрия до конца сдержала своё слово, РФ сдержит тоже.
21:11
25.08.2018
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