Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свою свадьбу спонтанным

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что пригласила Владимира Путина на свою свадьбу спонтанно. Об этом она рассказала в эфире радиостанции Ö1-"Morgenjournal".

По словам Кнайсль, во время визита Путина в Вену 5 июня она пригласила российского президента посетить торжество, заявив о желании представить ему своего жениха, бизнесмена Вольфганга Майлингера. До этого министр уже обратилась с аналогичным предложением к коллегам по правительству и главе государства, потому что "так полагается", отметила она.

Кнайсль "совсем не ожидала", что Путин согласится, однако 19 июля узнала, что российский президент принял предложение, рассказала она.

"Прекрасный праздник"

Говоря о значении собственной свадьбы, Кнайсль подчеркнула, что этот "прекрасный праздник" благодаря вниманию СМИ может позитивно сказаться на развитии туризма в Австрии.

Кроме того, глава МИД отвергла критику из-за книксена Путину во время танца, отметив, что некоторые комментаторы необоснованно увидели в нем "акт подчинения".

"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", — сказала Кнайсль.

Торжество в Австрии

Свадьба Кнайсль состоялась 18 августа. Владимир Путин посетил мероприятие, подарив молодоженам картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар. С российским президентом приехал также Кубанский казачий хор.

Глава государства пробыл на мероприятии один час, произнес тост на немецком языке, поздравив молодоженов с заключением брака и поблагодарив за возможность посетить Австрию. Путин станцевал с невестой, оставил свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха, а затем улетел в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель.

Приглашение Путина на свадьбу Кнайсль вызвало негодование, в частности, со стороны Киева. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "оправдания" МИД Австрии о частном визите президента России на торжество вызывают у него "грустную улыбку".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле подобную критику "не воспринимают".