Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свою свадьбу спонтанным

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что пригласила Владимира Путина на свою свадьбу спонтанно. Об этом она рассказала в эфире радиостанции Ö1-"Morgenjournal".
По словам Кнайсль, во время визита Путина в Вену 5 июня она пригласила российского президента посетить торжество, заявив о желании представить ему своего жениха, бизнесмена Вольфганга Майлингера. До этого министр уже обратилась с аналогичным предложением к коллегам по правительству и главе государства, потому что "так полагается", отметила она.
Кнайсль "совсем не ожидала", что Путин согласится, однако 19 июля узнала, что российский президент принял предложение, рассказала она.
"Прекрасный праздник"
Кроме того, глава МИД отвергла критику из-за книксена Путину во время танца, отметив, что некоторые комментаторы необоснованно увидели в нем "акт подчинения".
"Российский президент поклонился раньше, и я ответила на этот поклон книксеном", — сказала Кнайсль.
Торжество в Австрии
Свадьба Кнайсль состоялась 18 августа. Владимир Путин посетил мероприятие, подарив молодоженам картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку и тульский самовар. С российским президентом приехал также Кубанский казачий хор.
Глава государства пробыл на мероприятии один час, произнес тост на немецком языке, поздравив молодоженов с заключением брака и поблагодарив за возможность посетить Австрию. Путин станцевал с невестой, оставил свои пожелания на капоте автомобиля Кнайсль и ее жениха, а затем улетел в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель.
Приглашение Путина на свадьбу Кнайсль вызвало негодование, в частности, со стороны Киева. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "оправдания" МИД Австрии о частном визите президента России на торжество вызывают у него "грустную улыбку".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле подобную критику "не воспринимают".