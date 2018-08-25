Ученые в тупике: в США обнаружили акулу красного цвета

Мертвая акула на берегу в Труро штата Массачусетс. 25 августа 2018

Мертвая акула на берегу в Труро штата Массачусетс. 25 августа 2018

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Большую белую акулу необычной расцветки обнаружили в штате Массачусетс, сообщает телеканал Fox8.

© Фото : Atlantic White Shark Conservancy Мертвая акула на берегу в Труро штата Массачусетс. 25 августа 2018 © Фото : Atlantic White Shark Conservancy Мертвая акула на берегу в Труро штата Массачусетс. 25 августа 2018

Морского хищника длиной около трех метров вынесло на берег неподалеку от местечка под названием Труро. Сотрудники службы по охране окружающей среды обратили внимание на то, что пасть и брюхо акулы окрасились в ярко-красный цвет.

Приехавшая на место научная группа провела вскрытие и обнаружила внутри животного три свинцовых груза.

При этом ученым не удалось выяснить причину гибели акулы. Биологи также не смогли понять, чем вызван необычный внешний вид хищницы.

© Фото : Massachusetts Environmental Police Мертвая акула на берегу в Труро штата Массачусетс. 25 августа 2018 © Фото : Massachusetts Environmental Police Мертвая акула на берегу в Труро штата Массачусетс. 25 августа 2018

Специалисты передали образцы кожи и внутренностей животного в местный комитет по охране больших белых акул.