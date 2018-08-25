Ученые в тупике: в США обнаружили акулу красного цвета

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Большую белую акулу необычной расцветки обнаружили в штате Массачусетс, сообщает телеканал Fox8.
Морского хищника длиной около трех метров вынесло на берег неподалеку от местечка под названием Труро. Сотрудники службы по охране окружающей среды обратили внимание на то, что пасть и брюхо акулы окрасились в ярко-красный цвет.
Приехавшая на место научная группа провела вскрытие и обнаружила внутри животного три свинцовых груза.
При этом ученым не удалось выяснить причину гибели акулы. Биологи также не смогли понять, чем вызван необычный внешний вид хищницы.
Специалисты передали образцы кожи и внутренностей животного в местный комитет по охране больших белых акул.