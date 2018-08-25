В Цхинвале потушили пожар на подстанции

ЦХИНВАЛ, 25 авг — РИА Новости. Пожар на электроподстанции в районе "Шанхай" в Цхинвале потушен, возобновляется подача электричества в город, заявил РИА Новости первый замглавы МЧС Южной Осетии Ацамаз Бестауты.

"Пожар ликвидирован. Мы сейчас проводим разбор крыши и кровельного покрытия, чтобы проверить, не остается ли где-то горение", — сказал Бестауты. Он подтвердил, что пострадавших в ходе пожара нет.

"Свет уже дали, уже включили", — подчеркнул первый замглавы МЧС. Говоря о причинах возгорания, он заявил, что здание подстанции плотно прилегает к забору, за которым были густые заросли высохшего кустарника, который загорелся по пока неясным причинам.