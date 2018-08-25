Значительная часть Цхинвала осталась без света из-за пожара на подстанции

ЦХИНВАЛ, 25 авг — РИА Новости. Значительная часть столицы Южной Осетии Цхинвала лишилась электричества из-за пожара на электрической подстанции в районе "Шанхай", сообщили РИА Новости в МЧС.

Уже около 20 минут в городе темно и нигде не видно света, кроме автомобильных фар. Инцидент произошел накануне празднования 10-летия признания республики Российской Федерацией. Как сообщили РИА Новости в дежурной части МЧС в Южной Осетии, погибших и пострадавших в результате пожара нет.

"По предварительным данным, вокруг подстанции загорелась трава, огонь перекинулся на крышу и для того, чтобы его тушить, пришлось отключить электричество", — сообщил собеседник агентства.