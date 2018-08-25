В ЛНР заявили о предотвращении диверсии в Луганске

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (215)

ЛУГАНСК, 25 авг — РИА Новости. Полицейские самопровозглашенной Луганской народной республики предотвратили диверсию на электроподстанции в Луганске, запланированную украинскими спецслужбами, сообщили РИА Новости в центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

"Двадцать четвертого августа 2018 года сотрудниками МВД ЛНР обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, которое было установлено вблизи электрической подстанции, находящейся в районе авторынка города Луганска", — сообщили в ведомстве.

По данным МВД, взрывное устройство было начинено поражающими элементами в виде обрезков металлических труб и арматуры и предназначалось для вывода из строя электроподстанции и обесточивания нескольких районов Луганска.

"Кроме того, установленное в месте массового скопления людей самодельное взрывное устройство при срабатывании могло повлечь жертвы среди мирного населения ЛНР", — заявил представитель ведомства.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий получены первичные данные о причастности к попытке совершения диверсии украинских спецслужб. Отмечается, что диверсию планировали провести в пятницу, 24 августа, в День независимости Украины, что "должно было способствовать дестабилизации социально-политической обстановки в республике".

"Однако благодаря бдительности и решительным действиям сотрудников министерства внутренних дел Луганской народной республики планы диверсионно-разведывательной группы были успешно сорваны", — уточнили в ЦОС МВД.