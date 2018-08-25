В Харбине арестовали представителя отеля, где при пожаре погибли 19 человек

ПЕКИН, 25 авг – РИА Новости. Полиция китайского Харбина арестовала юридического представителя гостиницы, где при пожаре 19 человек погибли, еще 23 пострадали, следует из опубликованного заявления ведомства.
Пожар в одной из гостиниц Харбина с термальными источниками произошел в субботу в 4.36 по местному времени. Площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров. С огнем боролись более 100 пожарных, которым удалось потушить пожар к 7.50.
По последним данным полиции, 19 человек погибли, еще 23 пострадали. В генеральном консульстве России в Шэньяне сообщили РИА Новости, что россиян среди пострадавших нет.