В Киеве рассказали о количестве женщин в рядах ВСУ

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что 25 тысяч украинок служат по контракту в рядах Вооруженных сил.
"Еще раз о параде. Он был безупречным и идеальным… Единственное, чего не хватало, — это особого акцента, что впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин-воинов. Цифры в информационном тексте, уже 25 тысяч украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3 тысяч офицеров", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил в субботу, что более 55 тысяч женщин проходят службу и работают в рядах Вооруженных сил Украины. "Сегодня в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу и работают более 55 тысяч женщин. Из них 25 тысяч — военнослужащие ВСУ", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.