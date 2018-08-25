В Киеве рассказали о количестве женщин в рядах ВСУ

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что 25 тысяч украинок служат по контракту в рядах Вооруженных сил.

Военный парад по случаю 27-й годовщины независимости Украины прошел в пятницу в Киеве. В нем приняли участие не только украинские военные, но и иностранные солдаты, в том числе из стран НАТО. Кроме того, впервые почти за 10 лет в небо над столицей Украины поднялась боевая авиация.

"Еще раз о параде. Он был безупречным и идеальным… Единственное, чего не хватало, — это особого акцента, что впервые по Крещатику шагал и сводный отряд женщин-воинов. Цифры в информационном тексте, уже 25 тысяч украинок служат по контракту в ВСУ, из них более 3 тысяч офицеров", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил в субботу, что более 55 тысяч женщин проходят службу и работают в рядах Вооруженных сил Украины. "Сегодня в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу и работают более 55 тысяч женщин. Из них 25 тысяч — военнослужащие ВСУ", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Порошенко отметил, что на военном параде впервые шел отдельный парадный расчет будущих офицеров из военнослужащих-женщин. "Эти волшебные защитницы Украины — курсантки Военного института Киевского национально университета имени Шевченко и Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут", — написал Порошенко.