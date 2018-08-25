КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции в Киеве остановили автомобиль Ford, за рулем которого оказался бывший посол Украины в США Александр Моцик с признаками опьянения, сообщил киевский ресурс "Информатор".
"По словам правоохранителей, водитель Ford имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако на камеру Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь", — говорится в сообщении.
При этом экс-посол отказался проходить тест на алкоголь или проехать на медицинское освидетельствование.
В результате на Моцика составили административный протокол, после оформления постановления вызвали ему такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.