В Киеве экс-посол Украины в США разъезжал пьяным за рулем, пишут СМИ

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Сотрудники патрульной полиции в Киеве остановили автомобиль Ford, за рулем которого оказался бывший посол Украины в США Александр Моцик с признаками опьянения, сообщил киевский ресурс "Информатор".

По его данным, Ford Kuga ехал по кругу на площади Шевченко против движения.

"По словам правоохранителей, водитель Ford имел явные признаки алкогольного опьянения. Однако на камеру Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь", — говорится в сообщении.

При этом экс-посол отказался проходить тест на алкоголь или проехать на медицинское освидетельствование.

В результате на Моцика составили административный протокол, после оформления постановления вызвали ему такси, а его автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.