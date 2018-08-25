Китай ответил на заявления США о вреде Пекина переговорам с КНДР

ПЕКИН, 25 авг — РИА Новости. Заявления США о том, что Китай повлиял на переговоры Вашингтона с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова являются безответственными и идущими наперекор фактам, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.
Лу Кан подчеркнул, что позиция китайской стороны вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова последовательная и ясная.
"Мы поддерживаем денуклеаризацию, мир и стабильность на Корейском полуострове, а также выступаем за решение проблемы посредством диалога и консультаций", — говорится в заявлении.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР призвал все стороны придерживаться политического вектора решения проблемы, учитывать обеспокоенности друг друга, демонстрировать искренность и гибкость, а не наоборот, проявлять "непостоянство и сваливать вину на других".
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить визит в КНДР, который планировался на следующей неделе. Кроме того, по словам Трампа, из-за гораздо более жесткой торговой позиции с Китаем, Пекин не "помогает в процессе денуклеаризации, как раньше".
Ещё ранее Трамп заявлял, что Китай "немного вредит" процессу денуклеаризации.