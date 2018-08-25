Китай ответил на заявления США о вреде Пекина переговорам с КНДР

ПЕКИН, 25 авг — РИА Новости. Заявления США о том, что Китай повлиял на переговоры Вашингтона с Пхеньяном по денуклеаризации Корейского полуострова являются безответственными и идущими наперекор фактам, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Лу Кана.

"Заявления американской стороны идут вразрез с фактами, являются безответственными. Мы выражаем серьезную озабоченность в связи с этим и уже сделали представление американкой стороне", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Лу Кан подчеркнул, что позиция китайской стороны вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова последовательная и ясная.

"Мы поддерживаем денуклеаризацию, мир и стабильность на Корейском полуострове, а также выступаем за решение проблемы посредством диалога и консультаций", — говорится в заявлении.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР призвал все стороны придерживаться политического вектора решения проблемы, учитывать обеспокоенности друг друга, демонстрировать искренность и гибкость, а не наоборот, проявлять "непостоянство и сваливать вину на других".

Лу Кан подчеркнул, что китайская сторона продолжит и дальше поддерживать контакт со всеми сторонами и будет играть позитивную роль для достижения цели по денуклеаризации Корейского полуострова и установления продолжительного мира в северо-восточней Азии.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео отложить визит в КНДР, который планировался на следующей неделе. Кроме того, по словам Трампа, из-за гораздо более жесткой торговой позиции с Китаем, Пекин не "помогает в процессе денуклеаризации, как раньше".

Ещё ранее Трамп заявлял, что Китай "немного вредит" процессу денуклеаризации.