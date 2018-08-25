В ЛНР опасаются провокаций со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (213)

ЛУГАНСК, 25 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков ко Дню шахтера, который празднуется в последнее воскресенье августа, заявил в субботу на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Мы не исключаем проведения провокационных обстрелов территорий нашей республики накануне празднования Дня шахтера", — рассказал Марочко.

Марочко уточнил, что в район населенного пункта Крымское в зону ответственности 24 батальона "Айдар" прибыли бойцы подразделения Национальной полиции Украины "Луганск-1", чтобы восполнить потери личного состава, которые украинские силовики понесли во время попытки прорыва позиций Народной милиции в районе населенного пункта Желобок 23 августа.

"В очередной раз хочу заявить, что Народная милиция ЛНР неукоснительно соблюдает минские договоренности, но в случае прямой агрессии со стороны украинских силовиков готова действовать решительно", — заявил Марочко.