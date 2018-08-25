МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о пользе кризиса для страны.

По его словам, конфликт в Донбассе и трудная экономическая ситуация сделали Украину сильнее.

"Не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы", — написал украинский лидер в Twitter.

Ранее украинское Министерство финансов установило новый антирекорд с момента госпереворота в 2014 году: на государственных счетах осталось всего 1,9 миллиарда гривен — чуть более 70 миллионов долларов. Главная финансовая проблема страны — огромные долги, в первую очередь перед Международным валютным фондом.

Тяжелую экономическую ситуацию усугубляет также военный конфликт в Донбассе. C апреля 2014-го киевские власти проводят военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.