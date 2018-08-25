В Непале в ходе протестов погиб подросток

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Подросток погиб и по меньшей мере 24 человека ранены в ходе протестов в городе Бхимдатта на юго-западе Непала в связи с жестоким убийством 13-летней девочки, сообщает издание Kathmandu Post.

Как сообщает издание, полиция в пятницу открыла огонь по протестующим. В связи со столкновениями полиции и демонстрантов в некоторых районах города с пятницы введен комендантский час. Особый режим останется в действии до дальнейших распоряжений.

По данным газеты Himalayan Times, 14-летний Сани Кхуна погиб от выстрела в грудь в ходе столкновений протестующих с полицией возле здания местной администрации. Еще несколько раненых находятся в критическом состоянии.

Протесты начались после того, как 27 июля в поле сахарного тростника в Бхимдатте было найдено тело 13-летней Нирмалы Панты, на следующий день после того, как ее объявили пропавшей без вести. Вскрытие показало, что девочку изнасиловали и задушили.

Как отмечает Katmandu Post, жители Бхимдатты вышли на улицы, так как полиция "представила в качестве главного подозреваемого по делу умственно отсталого человека". Протестующие заявили, что правоохранительные органы покрывают преступников и для этого нашли "поддельного подозреваемого".