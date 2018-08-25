КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская подала жалобу в Конституционный суд Украины (КСУ) с просьбой оценить конституционность некоторых положений Уголовного процессуального кодекса (УПК), сообщает в субботу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в КСУ.

"Поклонская подала конституционную жалобу в КС 21 августа. Она просит рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК", — говорится в сообщении на сайте.

Статья 309 определяет решения следственного-судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования. Статья 399 определяет оставление апелляционной жалобы без движения, ее возвращение или отказ возбуждения дела.

В КСУ отметили, что Поклонская обратилась с жалобой как гражданка России.

Генеральная прокуратура Украины сообщала, что завершила досудебное расследование в отношении Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и главы крымского парламента Владимира Константинова. Украинские следователи обвиняют чиновников в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Поклонская назвала возбужденное на Украине в отношении нее уголовное дело "макулатурой". По ее словам, все делается в тайне, "происходит ознакомление с материалами уголовного дела", но к ней "так и не приехали следователи и не показали эти материалы".