Водоснабжение Торецка в Донецкой области Украины восстановлено

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Водоснабжение подконтрольного ВСУ города Торецка в Донбассе, нарушенное из-за боевых действий, восстановлено, сообщил в субботу заместитель главы военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

Накануне Сергей Винник сообщил, подконтрольный украинским военным город Торецк в Донецкой области остался без водоснабжения в результате боевых действий.

"Ночью было восстановлено электроснабжение Горловской фильтровальной станции. Вода вернулась в Торецк", — написал Винник на странице в Facebook.