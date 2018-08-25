Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (212)

ДОНЕЦК, 25 авг — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили об 11 нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило шесть раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 36 мин калибром 120 миллиметров, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа и стрелковое оружие, повреждения получили 13 домов на окраинах Горловки и Донецка.