В Перу перевернулся туристический автобус, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Туристический автобус перевернулся в районе Мачу-Пикчу в Перу, пострадали десять человек, сообщает издание Comercio.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу днем по местному времени, автобус следовал из древнего города Мачу-Пикчу. Среди пострадавших есть туристы из США, Аргентины и Мексики. Причины инцидента устанавливаются.

Транспортная компания Consettur, которой принадлежит автобус, проинформировала, что всех пострадавших доставили в больницы, сообщает издание.

По данным портала Publimetro, в автобусе находилось 30 человек.