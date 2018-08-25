В США 19 иностранцев обвинили в незаконном голосовании на выборах

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Прокуратура в США предъявила 19 иностранцам обвинения в том, что они незаконно проголосовали на американских выборах в 2016 году, говорится в заявлении на сайте американского минюста.

"Роберт Дж. Хигдон, прокурор США восточного округа Северной Каролины сегодня объявил, что 19 иностранным гражданам было предъявлено обвинение, среди прочего, в незаконном голосовании", — сообщается в заявлении.

По данным следствия, обвиняемые подделали документы или предоставляли ложные данные, чтобы незаконно потребовать американское гражданство. При этом 12 обвиняемых — выходцы из стран Латинской Америки, три из Европы, три из Азии и один из Африки. Среди обвиняемых есть граждане Мексики, Гаити, Италии, Германии, Японии и Панамы.