СМИ: в США выясняют, есть ли у Никулина данные о "вмешательстве в выборы"

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Прокуроры в США заинтересовались обвиняемым в хакерстве россиянином Евгением Никулиным в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники в минюсте США.

По данным агентства, прокуроры пытаются выяснить, было ли Никулину что-то известно о предполагаемом вмешательстве.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией в США. Очередные слушания по его делу пройдут 9 октября.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США.