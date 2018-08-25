США призвали оппозицию в Зимбабве уважать итоги президентских выборов

Сторонник оппозиционной партии после выборов на улице в Хараре, Зимбабве

Сторонник оппозиционной партии после выборов на улице в Хараре, Зимбабве

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. США призывают оппозицию в Зимбабве уважать одобренные судом итоги президентских выборов, призывают стороны к диалогу, заявил официальный представитель госдепартамента США.

"Соединенные Штаты призывают все стороны уважать конституцию Зимбабве и законы страны", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя ведомства.

"Соединенные Штаты призывают правительство Зимбабве провести предметные обсуждения со всеми сторонами и реализовать реформы в сфере выборов, политической сфере и экономике", — говорится в заявлении.

В Вашингтоне считают, что власти страны должны реализовать реформы для проведения демократических выборов, и сохраняют озабоченность "политически мотивированными нарушениями прав человека".

Ранее в пятницу стало известно, что конституционный суд Зимбабве отклонил иск оппозиционной партии с требованием оспорить результаты президентских выборов. Избранный президентом Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что не удивлен решению конституционного суда и заявил, что вновь подтверждает свой призыв к миру и единству.

Всеобщие выборы в Зимбабве прошли 30 июля. Жители страны выбирали президента и членов обеих палат парламента. Победу одержал лидер правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва, получив 50,8% голосов. Его основной соперник — лидер партии "Движение за демократические перемены" Нельсон Чамиза — набрал 44,3% голосов. На фоне объявления результатов выборов в парламент в Хараре начались акции протеста. В столице были слышны выстрелы. Для разгона протестующих полиция Зимбабве применила слезоточивый газ и водяные пушки, в город прибыла военная техника. В ходе протестов погибли шесть человек и еще 14 получили ранения.

Ранее сообщалось, что оппозиционная партия Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) планирует оспорить результаты президентских выборов в суде. О намерении оппозиции обратиться в суд заявил председатель MDC Морган Комичи.