США призвали оппозицию в Зимбабве уважать итоги президентских выборов

ВАШИНГТОН, 25 авг – РИА Новости. США призывают оппозицию в Зимбабве уважать одобренные судом итоги президентских выборов, призывают стороны к диалогу, заявил официальный представитель госдепартамента США.
"Соединенные Штаты призывают все стороны уважать конституцию Зимбабве и законы страны", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении представителя ведомства.
"Соединенные Штаты призывают правительство Зимбабве провести предметные обсуждения со всеми сторонами и реализовать реформы в сфере выборов, политической сфере и экономике", — говорится в заявлении.
В Вашингтоне считают, что власти страны должны реализовать реформы для проведения демократических выборов, и сохраняют озабоченность "политически мотивированными нарушениями прав человека".
Ранее в пятницу стало известно, что конституционный суд Зимбабве отклонил иск оппозиционной партии с требованием оспорить результаты президентских выборов. Избранный президентом Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что не удивлен решению конституционного суда и заявил, что вновь подтверждает свой призыв к миру и единству.
Ранее сообщалось, что оппозиционная партия Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) планирует оспорить результаты президентских выборов в суде. О намерении оппозиции обратиться в суд заявил председатель MDC Морган Комичи.