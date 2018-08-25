В Организации освобождения Палестины раскритиковали отказ США в финпомощи

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Решение американских властей не выделять палестинцам помощь в размере 200 миллионов долларов является "шантажом", считает член центрального комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави.

Ранее стало известно, что США пересмотрели решение выделить более 200 миллионов долларов экономической помощи жителям палестинских территорий — Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Госдеп США объяснил, что это решение "учитывает вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество при оказании помощи в Газе, где контроль ХАМАС ставит под угрозу жизнь жителей Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию".

"Администрация США демонстрирует использование дешевого шантажа как политического инструмента… Права палестинцев не для продажи", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

Ашрави подчеркнула, что американские власти уже демонстрировали свою произраильскую политику, а отказом в помощи "наказывают" тех палестинцев, которые являются "жертвами израильской оккупации".

Действующая администрация США проводит ярко выраженный произраильский курс в вопросе ближневосточного урегулирования. В частности, ранее американские власти признали столицей Израиля Иерусалим, что вызвало резкое недовольство палестинцев и в остальном арабском мире.