Предпосылки для возврата Ярошенко в Россию есть, заявил адвокат

ДАНБЕРИ (США), 24 авг — РИА Новости, Ирина Андреева. Осужденный в США на 20 лет тюрьмы российский летчик Константин Ярошенко может продолжить отбывать своё наказание в России, а сейчас просит Москву поставить вопрос его похищения на рассмотрение Совбеза ООН, сообщил журналистам адвокат россиянина в США Алексей Тарасов.

"Такие предпосылки (для обмена или перевода в тюрьму в России) есть", — сообщил защитник.

"Что касается американской системы правосудия, то все рычаги, которые есть, они уже исчерпаны. Однако сейчас буквально, в этом месяце мы обратились к спецдокладчикам ООН по вопросам пыток и произвольных похищений с требованием разобраться в деле Константина Ярошенко и признать его задержание незаконным", — добавил он.

"Константин сегодня заявил, что он бы хотел, чтобы Россия озвучила тему его похищения в формате Совета безопасности ООН", — заключил Тарасов.