США пересмотрели решение о выделении 200 миллионов долларов палестинцам

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. США пересмотрели решение о выделении палестинцам в качестве помощи 200 миллионов долларов из-за действий палестинской группировки ХАМАС, сообщил журналистам представитель госдепартамента.
По его словам, это решение "учитывает вызовы, с которыми сталкивается международное сообщество при оказании помощи в Газе, где контроль (со стороны группировки) ХАМАС ставит под угрозу жизнь жителей Газы и ухудшает и без того тяжелую гуманитарную и экономическую ситуацию".
Действующая администрация США проводит ярко выраженный произраильский курс в вопросе ближневосточного урегулирования. В частности, ранее американские власти признали столицей Израиля Иерусалим, что вызвало резкое недовольство палестинцев и в арабском мире.