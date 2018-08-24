Тимошенко уверена, что Украине нужен канцлер

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко уверена, что Украине нужна парламентская форма правления с канцлером во главе правительства, эту модель с выборами в Раду в два тура и возможностью народной инициации перевыборы она предлагает закрепить в новой Конституции.

Ранее Тимошенко заявила о разработке новой "народной" Конституции. Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", в пятницу Тимошенко приняла участие в презентации концепта новой "народной" Конституции, над которым работали около 100 специалистов во главе с лидером "Батькивщины".

"Правильно организованная парламентская форма правления на порядок сильнее президентской. И большинство успешных и развитых стран мира имеют именно парламентскую форму правления, в то же время отсталые страны — президентскую, которая является неэффективной и концентрирует власть в одних руках", — сказала Тимошенко.

По ее словам, представленный командой Тимошенко концепт предполагает, что главную ответственность за развитие страны будет нести глава правительства – канцлер, им станет лидер списка политической силы, которая победит на выборах.

"Таким образом и канцлера, и парламентское большинство народ будет выбирать всенародно. Это самая сильная форма выборов, потому что будет лидер исполнительной власти, и сразу — лидер большинства", — пояснила она.

По ее словам, для эффективной работы правительства парламентские выборы предлагается проводить в два тура, ко второму туру выходят две политические силы, которые получат наибольшую поддержку, а его победитель получает 226 мест — минимальное однопартийное большинство. При этом Тимошенко предлагает уменьшить проходной барьер.

"Все желающие партии смогут пойти на выборы в парламент, при этом проходной барьер будет снижен, чтобы дать возможность зайти в парламент молодым политикам", — сказала она.

Также сообщается, что авторы новой Конституции предлагают наделить граждан правом инициировать досрочные выборы депутатов путем референдума по народной инициативе.-0-