Порошенко соберет комиссию для обсуждения изменений в конституцию Украины

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в конце августа соберет комиссию для обсуждения изменений в конституцию относительно намерения Киева вступить в ЕС и НАТО, сообщила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.

В пятницу на военном параде ко Дню независимости Украины Порошенко заявил, что до начала работы Рады 4 сентября будет зарегистрирован законопроект о закреплении курса Киева на присоединение к ЕС и НАТО.

"Я думаю, что 27-28 августа президент соберет конституционную комиссию, уже написаны изменения, будет окончательное обсуждение, поэтому, я думаю, что 2-3 сентября мы увидим уже регистрацию этого законопроекта. Документ написан", — сказала Луценко в пятницу в эфире телеканала "Прямой".

Она выразила уверенность, что Рада поддержит такое решение.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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