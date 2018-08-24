Порошенко соберет комиссию для обсуждения изменений в конституцию Украины

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в конце августа соберет комиссию для обсуждения изменений в конституцию относительно намерения Киева вступить в ЕС и НАТО, сообщила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.
"Я думаю, что 27-28 августа президент соберет конституционную комиссию, уже написаны изменения, будет окончательное обсуждение, поэтому, я думаю, что 2-3 сентября мы увидим уже регистрацию этого законопроекта. Документ написан", — сказала Луценко в пятницу в эфире телеканала "Прямой".
Она выразила уверенность, что Рада поддержит такое решение.
Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
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