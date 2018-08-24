Более 180 палестинцев пострадали в стычках с израильской армией в Газе

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. По меньшей мере 189 палестинцев получили ранения в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного минздрава Ашраф аль-Кидра.

"По состоянию на 19.30 сегодняшнего дня (время совпадает с московским), 189 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава", — сказал аль-Кидра. Он также добавил, что 73 из них были госпитализированы.

Протестные акции в секторе Газа, так называемый "Великий марш возвращения", продолжаются в анклаве с 30 марта. Они регулярно перерастают в кровопролитные стычки с израильскими военными. С конца мая палестинские боевики и израильская армия уже четырежды обменивались ракетными обстрелами и авиаударами, но всякий раз эскалацию удавалось погасить Египту и ООН, которые разрабатывают проект долгосрочного урегулирования проблемы сектора Газа. Всего в выступлениях "марша возвращения" погибли 170 палестинцев, в том числе 27 несовершеннолетних и три женщины, порядка 18 тысяч были ранены, свидетельствуют подсчеты минздрава.