ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Состояние здоровья гражданина РФ, задержанного украинскими спецслужбами весной 2016 года на границе России и Украины, ухудшилось, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

"Один из россиян… он 1946 года рождения. Он в тяжелом состоянии. У него отнимается нога. Его задержали на пункте пропуска на границе с Россией, и оснований задерживать его не было… Украина полностью заполитизировала все вопросы повестки, и один из них – обмен с Россией. Они пытаются затащить Россию во внутриукраинский конфликт и нашли вот такой камень преткновения. Украина шантажирует российскими гражданами", — сказала Морозова.

Омбудсмен пояснила, что с начала конфликта в Донбассе в ходе обмена пленными было освобождено около 18 граждан Российской Федерации.