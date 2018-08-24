В рижском парке пьяный охранник запер девочку в туалете

РИГА, 24 авг – РИА Новости. В рижском саду Миера охранник закрыл в туалете девочку, которая поранила в скейт-парке руку, потому что она плохо себя вела, сообщает Sputnik Латвия.

Как пояснили в полиции самоуправления Риги, вечером 19 августа к ним поступил вызов в сад Миера. Прибывшие на место ЧП стражи порядка встретили толпу детей. Одна из девочек рассказала, что в туалете заблокирована ее подружка, а закрыл ее там охранник.

Мужчина подчинился требованию полицейских открыть дверь. Из помещения вышла девочка-подросток. Она рассказала, что получила травму в скейт-парке и обратилась за помощью к охраннику территории. Тот стал требовать, чтобы его оставили в покое. По словам ребенка, он затолкал ее в туалет и запер дверь.

Сам охранник заявил, что терпеть не может детей. Мужчина рассказал, что девочка вела себя крайне нагло и даже пнула его, поэтому он был вынужден закрыть ее в туалете.

Во время разговора выяснилось, что от охранника исходит устойчивый запах алкоголя. Он сознался, что на посту пропустил "парочку стаканчиков горячительного". При этом мужчина продолжал грубить, и полицейские забрали его в дежурную часть.

Тест показал, что в его крови содержится 2,41 промилле алкоголя.

В итоге полицейские составили на мужчину административный протокол за нахождение в публичном месте в состоянии опьянения. В свою очередь, девочке и ее родителям разъяснили право обратиться с заявлением в Госполицию на действия охранника.

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