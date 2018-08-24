В Белоруссии мужчина упал в шестиметровый колодец

МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Спасатели достали из колодца в Дятлово мужчину, который упал с шестиметровой высоты, пострадавший госпитализирован, сообщили Sputnik Беларусь в пресс-службе МЧС республики.

Инцидент в районном центре произошел накануне днем на одном из частных подворий: в МЧС о ЧП сообщила супруга пострадавшего.

"Выяснилось что в колодце для питьевой воды, на глубине около шести метров на обломавшейся лестнице находится человек", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчина ремонтировал систему водоснабжения, спускался в колодец по лестнице, но она сломалась. Спасатели вытащили пострадавшего и передали медикам. Пострадавшего отвезли в больницу, где у него диагностировали переломы голени.



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