В ЛНР задержали членов группировки по подозрению в сотрудничестве с СБУ

ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Полицейские самопровозглашенной Луганской народной республики задержали членов организованной преступной группировки "Страйк", которые подозреваются в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщил журналистам заместитель начальника центра по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР Виталий Брыксин.

"Задержаны практически все члены преступной группировки. От них получены признательные показания о подготовке диверсий, организации схронов с оружием и боеприпасами по заданию СБУ (службы безопасности Украины — ред.)", — сказал Брыксин.

Он также сообщил, что ранее при попытке разбойного нападения на отделение финансового центра в городе Луганске "силами МВД ЛНР задержан лидер ОПГ Владислав Пасичник, позывной "Страйк". "В ходе задержания преступник открыл огонь по сотрудникам полиции и ранил одного из них. В результате перестрелки "Страйк" получил несовместимое с жизнью ранение и скончался в Луганской республиканской клинической больнице", — сказал Брыксин. По его словам, после задержания у налетчика были изъяты пистолет с патронами и гранаты.

По данным заместителя начальника центра, сотрудники МВД вели оперативную разработку преступной группировки "Страйк" с 2017 года. Члены группировки, "пользуясь покровительством украинских спецслужб", осуществляли вооруженные нападения на местных жителей и коммерческие предприятия республики для личного обогащения, финансовой поддержки ОПГ, а также дестабилизации обстановки в республике и создания панического настроения среди населения, добавил Брыксин.