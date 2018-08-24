Американские сенаторы запросили материалы со встречи Трампа и Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Американские сенаторы-демократы Боб Менендес и Джин Шахин направили письмо госсекретарю США Майку Помпео, в котором запросили материалы со встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, включая записи переводчика.

"Мы просим Вас предоставить членам комитета сената по международным отношениям соответствующие материалы, включая все секретные и несекретные записи, меморандумы о беседах, заметки переводчика и директиву, связанную с этой встречей", — говорится в письме, опубликованном на сайте комитета.

Сенаторы поясняют, что из документов они хотят узнать, о чем Трамп говорил с Путиным и какие обещания он ему давал. Помимо этого, сенаторы хотят оценить достоверность заявлений российской стороны по итогам переговоров.

Законодатели признают, что такой запрос является экстраординарным, и объясняют его необходимость "беспрецедентными переговорами президента Трампа один на один с лидером, который обозначен как угроза" в Стратегии национальной безопасности США.

Президенты Соединенных Штатов и России провели встречу в Хельсинки 16 июля, в ходе которой в том числе общались один на один через переводчиков. Позднее Трамп положительно отозвался о проведенных переговорах, что вызвало возмущение у его политических оппонентов. Американского лидера даже обвиняли в "измене" и "предательстве". Ряд политиков из числа демократов стали требовать обнародования содержания беседы Трампа с Путиным и вызова переводчика в конгресс для дачи показаний. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что это вопрос уровня политической культуры в Вашингтоне.