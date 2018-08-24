В США украинца осудили на шесть лет за торговлю данными кредитных карт

ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Гражданин Украины приговорен в США в шести годам лишения свободы за торговлю данными кредитных карт, которые были похищены в результате компьютерных преступлений, сообщает минюст США.

"Согласно судебным документам, 42-летний Руслан Елисеев из Одессы зарабатывал на жизнь продажей украденной финансовой информации на подпольных русскоязычных криминальных сайтах. Информация, проданная Елисеевым, которая была украдена с примерно 40 тысяч взломанных компьютеров, включала в себя более 62 тысяч номеров кредитных карт, а также имена пользователей и пароли к онлайн-банковским счетам жертв", — говорится в сообщении.

Елисеев был арестован во время отдыха в Израиле в 2016 году и впоследствии экстрадирован в США. Расследование вела Секретная служба США, в функции которой входит и охрана первых лиц государства