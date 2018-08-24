МИД Боснии запросит дополнительную информацию по ситуации с Прилепиным

БЕЛГРАД, 24 авг – РИА Новости. МИД Боснии и Герцеговины (БиГ) запросит дополнительную информацию в связи с запретом на въезд в страну для российского писателя Захара Прилепина и затем ответит на соответствующую ноту посольства РФ, заявил в пятницу журналистам глава боснийской дипломатии Игор Црнадак.

Прилепину пограничная полиция БиГ отказала в четверг во въезде с территории Сербии "по соображениям государственной безопасности". Писатель планировал в пятницу выступать на литературном вечере в Народной и университетской библиотеке в Баня-Луке — главном городе одного из составляющих БиГ образований — Республики Сербской.

Црнадак пояснил, что МИД БиГ не издает приказов о запрете каким-либо лицам въезжать в страну и не располагает списком лиц, которым въезд запрещен.

"Сегодня до конца дня, самое позднее в понедельник утром, мы направим письмо Разведывательному комитету, в котором состоят Денис Звиздич (председатель Совета министров БиГ), Мирко Шарович (министр внешней торговли и экономических отношений) и Векослав Беванда (министр финансов), и запросим информацию в связи с этим случаем, а они запросят информацию от Агентства разведки и безопасности", — заявил Црнадак.

По его словам, после получения всех сведений российской стороне будет дан официальный ответ, соответствующий "нормам дипломатической культуры и поведения".