Права Ярошенко в тюрьме в США не ущемляют, заявили в генконсульстве России

ДАНБЕРИ (США), 24 авг — РИА Новости, Ирина Андреева. Права российского лётчика Константина Ярошенко, осуждённого в США на 20 лет по обвинению в подготовке к перевозке наркотиков, не нарушаются, сообщил журналистам вице-консул генконсульства РФ в Нью-Йорке Евгений Успенский.

"Я бы не сказал, что его права ущемляются, бывают иногда некоторые замечания, жалобы, но мы их оперативно стараемся решать", — сказал Успенский.

"Следует признать, что администрация тюрьмы, в принципе, идет навстречу и кардинальных жалоб нет, я бы не сказал, что происходит ущемление прав", — добавил он.

Вице-консул отметил, что "главное — проследить, чтобы не было никакой русофобии, чтобы отношение было такое же, как и к другим людям".

"Разговоры (о возможности перевода в тюрьму в РФ. — Прим. ред.), ведутся, как вы понимаете, на самом высоком уровне. Но, как вы понимаете, пока без каких-либо дополнительных комментариев и информации", — рассказал вице-консул.

Он отметил, что "в любом случае, это тяжелое наказание, все комментарии были даны по этому поводу, мы, как сотрудники консульства, сконцентрированы на соблюдении его прав и оказываем всю необходимую помощь".

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.