Мать осужденной экс-сотрудницы АНБ попросила Трампа о помиловании

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Мать бывшей сотрудницы Агентства национальной безопасности США Риалити Уиннер, приговоренной к тюремному заключению из-за утечки секретного доклада службы, просит президента США Дональда Трампа помиловать ее дочь, сообщает портал WikiLeaks.

"У вас есть власть отменить это решение и помиловать мою дочь Риалити Уиннер! Пожалуйста, я прошу вас о справедливости", — написала мать девушки Билли Уиннер-Дэвис в ответ на сообщение американского президента в Twitter, в котором он упомянул о деле Уиннер.

Уиннер, бывшему специалисту Агентства национальной безопасности, в 2017 году было предъявлено обвинение в том, что она скачала и незаконно передала прессе секретную информацию. Уиннер была названа источником статьи в издании Intercept, где утверждалось, что "русские хакеры" атаковали поставщика программного обеспечения для голосования в США. Россия отрицает какое-либо вмешательство в выборы в США. Девушку арестовали в сентябре 2017 года, ее ходатайства об освобождении под залог были отклонены.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Уиннер к пяти годам и трем месяцам тюрьмы. Это наиболее длительный тюремный срок в истории за утечки в СМИ. Уиннер, которой 26 лет, засчитают тот год, что она уже провела в заключении. На суде она признала себя виновной.