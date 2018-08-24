Ярошенко встретился с семьей в тюрьме первый раз за семь лет

ДАНБЕРИ (США), 24 авг — РИА Новости, Ирина Андреева. Летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут, впервые за семь лет встретился с женой и дочерью, сообщил РИА Новости вице-консул генконсульства РФ в Нью-Йорке Евгений Успенский.

"Жена Виктория и дочь Екатерина встретились с Константином", — сообщил Успенский. Дипломат отметил, что "встреча для семьи очень волнительна". "Таким взволнованным мы не видели его никогда", — сказал Успенский.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.