Украине нужен настоящий мир, а не его иллюзия, заявила Тимошенко

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Украине нужен настоящий мир, а не его иллюзия, заявила в пятницу лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на встрече с советником по вопросам национальной безопасности президента США Джоном Болтоном.

Болтон в пятницу был приглашен на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины. и провел переговоры с руководством страны. Также он встретился с Тимошенко.

"Нам нужен настоящий мир, а не иллюзия мира. Сдаваться – это не опция. Такой путь — это не для нас, не для Украины", — приводит слова Тимошенко пресс-служба партии "Батькивщины". Тимошенко поблагодарила Болтона за принципиальную позицию США в вопросе сохранения территориальной целостности Украины, стороны также обсудили вопросы коррупции на Украине.

Лидер "Батькивщины" ознакомила советника президента США со своим подходом к решению проблемы, в частности, с подготовкой проекта новой Конституции, который она предлагает принять после предстоящих в 2019 году выборов президента на всеукраинском референдуме. Сама Тимошенко уже заявляла о своем намерении снова баллотироваться на пост главы государства.

Стороны также уделили внимание вопросу энергетической независимости Украины. Тимошенко отметила необходимость существенного повышения внутренней добычи газа, а также обсудила с представителем США перспективу поставки сжиженного газа из Америки на Украину. Кроме того, они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.