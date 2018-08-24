Болтон прокомментировал участие России в обсуждении миссии ООН в Донбассе

Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото

Джон Болтон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает участие России в обсуждении миссии ООН в Донбассе непрямым признанием причастности РФ к проблеме.

"Сам факт того, что российская сторона принимает участие в общении относительно разворачивания миротворческих сил ООН на Донбассе, — возможно, это непрямое признание Россией, что есть проблемы, и они (РФ) являются частью этих проблем", — заявил Болтон в пятницу на пресс-конференции в Киеве.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

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