ВСУ 11 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (202)

ЛУГАНСК, 24 авг — РИА Новости. Украинские силовики одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 120 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"За минувшую неделю украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 120 различных боеприпасов", — сказал Филипоненко на брифинге.

Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе пяти населенных пунктов и пункта пропуска "Станица Луганская". По словам Филипоненко, повреждения получили три жилых дома в поселке Донецкий.

"Кроме того, украинские боевики обстреляли машину развозившую хлеб. Водитель не пострадал", — отметил представитель оборонного ведомства республики.