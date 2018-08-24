Нетаньяху заявил об улучшении отношений России и Израиля

ВИЛЬНЮС, 24 авг — РИА Новости. Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что отношения Израиля и России изменились в лучшую сторону.

"Ситуация во взаимоотношениях с Россией изменилась после падения Берлинской стены. Не могу сказать, что мы со всем согласны, но появились аспекты, по которым мы придерживаемся общего мнения", — сказал Нетаньяху на общей пресс-конференции с премьер-министрами трех стран Балтии в Вильнюсе.

По его словам, нормализации отношений поспособствовал и гуманитарный фактор.

"В Израиль прибыло много евреев из России, это стало так называемым культурным мостом. Отношения трансформировались", — сказал он и добавил, что хотелось бы, чтобы эти отношения усиливались, но "по общему понятию это не совсем реально, потому что сегодняшний мир сложен".