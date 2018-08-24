В ДНР заявили о прибытии в Донбасс группы иностранных снайперов

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Около 50 снайперов прибыли на позиции украинских силовиков на мариупольском направлении в Донбассе, заявил в пятницу замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин, не исключив увеличения снайперских обстрелов территории ДНР.

По его словам, разведка ДНР обнаружила в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Бердянское около 50 снайперов, они разговаривали "на каком-то иностранном языке, похожем на арабский".

"Мы прогнозируем увеличение количества фактов ведения снайперского огня по нашим позициям и мирным кварталам на мариупольском направлении в зонах ответственности 36 и 128 бригад ВСУ", — сказал Басурин журналистам.

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