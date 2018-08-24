Болтон на встрече с Порошенко заявил о непризнании "аннексии" Крыма

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и президент Украины Петр Порошенко во время встречи

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вновь заявил о поддержке независимости Украины и непризнания "незаконной аннексии" Крыма.

Болтон был приглашен на военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины.

"Президент (Дональд) Трамп подчеркнул солидарность и нашу поддержку независимой Украины. Вы говорили о декларации, которую мы приняли о непризнании незаконной аннексии Крыма… Это политический сигнал, который имеет большое значение. Нам было очень приятно это сделать и еще раз подтвердить во время встречи президентов Трампа и Путина в Хельсински", — заявил Болтон в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко в пятницу.

Ранее госдепартамент США опубликовал "Крымскую декларацию", в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные из-за присоединения полуострова. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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