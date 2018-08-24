В ДНР заявили, что сбили украинский беспилотник

ДОНЕЦК, 24 авг — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сбило беспилотник украинских силовиков, с помощью которых корректировался огонь по территории республики, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, в минувшие сутки наиболее сложная ситуация сложилась на мариупольском направлении, где украинские силовики вели огонь по подконтрольным ДНР селам Коминтерново и Саханка из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Враг пытался корректировать огонь по этим населенным пунктам с помощью беспилотника, однако на подлете к территории нашей республики он был сбит подразделениями ПВО", — заявил Басурин.