Рижский суд закрыл дело о пикете против Дня Победы

У памятника Освободителям в Парке Победы в Риге. Архивное фото

У памятника Освободителям в Парке Победы в Риге. Архивное фото

РИГА, 24 авг – РИА Новости. Рижский Пардаугавский суд закрыл административное дело против Айниса Спрогиса, задержанного полицией во время одиночного пикета на площади у памятника Освободителям 9 мая, сообщает Sputnik Латвия.

Решение суда может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с даты публикации — 24 августа.

Как ранее писал Sputnik Латвия, во время празднования 9 Мая полиция увела с площади у памятника Освободителям несколько противников Дня Победы.

Протестующие стояли в разных частях площади и держали плакаты "Не знать язык государства проживания может только гость, идиот или оккупант, который насаждает свой язык". Как значилось на плакатах, цитата приписывается Карлу Марксу.

Один из пикетчиков Айнис Спрогис был задержан за неподчинение требованиям полиции. Сам Спрогис писал, что его задержали без какого-либо основания, и отметил, что "был нарушен закон о госъязыке, поскольку все происходило по-русски".

Парламентский секретарь Минюста Янис Иесалниекс (Нацблок), комментируя ситуацию, заявил, что задержание было непрофессиональным, а полицейский участок "слишком русским".

"Русскоговорящие работники полиции задержали латышского парня Айниса Спрогиса, который известен своими миролюбивыми одиночными акциями протеста против наемников Кремля в Латвии!" — писал Иесалниекс, требуя от МВД и полиции объяснить "такое нарушение прав человека".

Лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок подала заявление в Полицию безопасности с просьбой начать уголовный процесс против Иесалниекса, поскольку его высказывания являлись разжиганием межнациональной розни. Полиция безопасности никаких нарушений не нашла.

Всего в праздновании Дня Победы у памятника Освободителям в Риге приняли участие 150 тысяч человек. В ряды "Бессмертного полка" встали 15 тысяч латвийцев.

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