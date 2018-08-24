КИЕВ, 24 авг – РИА Новости. Президент Петр Порошенко вновь заявил, что армия Украины является одной из самых мощных в Европе, при этом выразил радость по поводу того, что в День независимости страны по главной улице ее столицы прошлись солдаты НАТО.

В пятницу на Украине празднуют День независимости, в этот день в центре города прошел военный парад. Порошенко поблагодарил советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона за участие в параде.

"Я горжусь тем, что украинские вооруженные силы являются одними из самых сильных и эффективных в Европе", — сказал на встрече с Болтоном Порошенко, порадовавшись тому, что во время парада ко Дню независимости Украины по главной улице ее столицы прошлись солдаты НАТО.

Встречу Порошенко с Болтоном транслировал телеканал "112. Украина". Порошенко заявил, что визит Болтона является свидетельством мощной поддержки со стороны США.

Ранее Порошенко уже заявлял, что армия Украины — "одна из наиболее боеспособных в Европе". Позднее он уточнил, что она является одной из самых эффективных на континенте.

Репетиции парада в Киеве не обошлись без инцидентов. В частности, во время возвращения техники в место дислокации после одной из тренировок зенитная установка "Бук", следовавшая в колонне, врезалась в здание бизнес-центра. Она повредила фасад здания, в ДТП никто не пострадал. В Минобороны Украины заявили, что проводят служебное расследование. Также перед генеральной репетицией, в которой принимал участие Порошенко, в центре Киева заглох танк. Как сообщил телеканал "112 Украина", дымящаяся техника простояла на дороге около двух часов, после чего танк эвакуировал приехавший на место КрАЗ.

Комментируя ситуацию с заглохшим танком, депутат Рады от Блока Петра Порошенко Олег Барна заявил, что украинская армия сейчас способна противостоять "сильнейшей армии Европы", а марш военных и грохот их бронетехники якобы "должен вызвать землетрясение в Кремле". По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, все, что делает украинская власть, — это не парад, а пародия независимости, а заявление Барны являются то ли паранойей, то ли комплексом неполноценности.

Ранее бывший украинский военный Алексей Бобовников, руководивший танковым взводом, рассказал, почему Киев не перевооружает армию новыми танками "Оплот". Он назвал новые машины бесперспективными и отметил, что они устареют раньше поставок в ВСУ.

Кроме того, в украинской армии периодически происходят ЧП, которые влекут за собой небоевые потери. Так, Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета "Молот" трое военных погибли и девять получили ранения. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета "Молот", в частности, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.