Путин поздравил Ниинисте с днем рождения

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Глава России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил президента Финляндии Саули Ниинистё с днем рождения и направил ему поздравительную телеграмму, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Финляндской Республики Саули Ниинистё с 70-летием. Лидеры выразили настрой на продолжение контактов и совместной работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в пятницу Путин направил Ниинистё поздравительную телеграмму.

"От души поздравляю тебя с семидесятилетним юбилеем. Переговоры, которые мы только что провели в Сочи, были, как всегда, весьма конструктивными и результативными, подтвердили обоюдный настрой на развитие добрососедских отношений между нашими странами", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что в России высоко ценят внимание, которое президент Финляндии постоянно уделяет сотрудничеству двух стран. Российский президент пожелал своему коллеге доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

"Уже президент успел по телефону поздравить своего финского коллегу Ниинистё с днем рождения и отправил соответствующую поздравительную телеграмму, как это положено, по протокольным каналам", — рассказал Песков журналистам в пятницу.