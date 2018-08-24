Прокуратура США может запретить адвокату Бутиной передавать информацию СМИ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Прокуратура США предупредила адвоката россиянки Марии Бутиной Роберта Дрисколла, что может потребовать от суда запрета на передачу СМИ информации, если он не перестанет рассказывать журналистам о деле подзащитной, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо прокуроров судье.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее перевели в тюрьму Александрии (близ столицы).

"Если правительство продолжит находить доказательства дальнейшего нарушения этого правила, правительство может искать помощи в суде", — говорится в письме.

Согласно письму, Дрисколл неоднократно нарушал местное правило о запрете передачи информации о деле или доказательствах в СМИ, в частности, общаясь с российскими и американскими СМИ, в том числе Politico и Washington Post.

Как сообщает агентство, Дрисколл не прокомментировал данную информацию.

Российские дипломаты экстренно посетили в минувшую субботу россиянку в новой тюрьме, где ее содержат в изоляции в одиночной камере. Как заявило посольство, "после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму города Александрии, при этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены". Там добавили, что "пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием". Дипмиссия с возмущением отметила, что "Марию этапировали в кандалах, при этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут".

По данным посольства, следующие 12 часов Бутина провела "в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна", "ее собираются держать взаперти в одиночной камере". Посольство заявило, что продолжит добиваться освобождения Бутиной и направит в госдеп США очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке, и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее.