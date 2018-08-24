Симоньян задала вопросы Украине и Европе по поводу ареста Вышинского

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в сотый день с момента ареста Кирилла Вышинского задалась вопросом, считают ли в Европе, что "шить госизмену" за журналистский труд — в порядке вещей.

"<…> У нас вопросы. К Украине. Вы правда думаете, что чем больше журналистов в ваших тюрьмах, тем ближе светлое европейское будущее? К Европе. Вы не в курсе, вы забыли, вы не заметили, вам запретили замечать или вы теперь тоже считаете, что шить госизмену за журналистский труд — это в порядке вещей?" — сказала она.

Журналист также отметила, что к США "вопросов нет". "Мы просто больше не понимаем, кому их там задавать", — уточнила она.

В свою очередь, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что дело Вышинского намеренно затягивается, поскольку в суде оно развалится. "То, что Кирилл в тюрьме лишь за то, что профессионально исполнял свой долг — это показатель слабости режима <…> Это позор, Средневековье, инквизиция", — добавил он на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party.

Дело Кирилла Вышинского

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

К журналисту до сих пор не допустили российских консульских работников.