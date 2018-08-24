Рябков прокомментировал отмену Трампом ограничений на кибератаки

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты в любом случае взяли курс на расширение наступательного потенциала в области кибероружия, что является опасным путем, и Москва неоднократно предлагала Вашингтону определить взаимоприемлемые правила поведения в данной сфере, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения об отмене президентом США Дональдом Трампом ограничений на кибератаки против противников Вашингтона.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Трамп подписал указ, отменяющий засекреченную директиву его предшественника Барака Обамы, регулирующую применение кибероружия в отношении противников США. Источники издания при этом пояснили, что отмена директивы означает ослабление ограничений на кибератаки.

"Мы не знаем содержание этой директивы президента Дональда Трампа, читали о ней в газете "The Wall Street Journal". Исходим из того, что в любом случае нынешняя администрация США взяла курс на расширение в том числе своего наступательного потенциала в этой области. В Вашингтоне все себя убедили в том, что Россия якобы осуществляла вмешательство в какие-то выборные процессы, занималась взломами. И эти, не побоюсь такого слова, параноидальные волнения выливаются в принятие мер, касающихся в том числе собственного наступательного потенциала", — сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, Россия готова к тому, что враждебная по отношению к ней линия США будет проявляться и в этой сфере.

"Думаем, что это опасный путь. Неоднократно предлагали и продолжаем предлагать американским коллегам собраться за переговорным столом и в межведомственном формате заняться если не урегулированием проблем, то хотя бы определением взаимоприемлемых правил поведения в данной сфере", — отметил дипломат, добавив, что Россия будет продвигать свои предложения на других международных площадках и в формате БРИКС.

Директива 2012 года, известная как Presidential Policy Directive 20, регламентировала деятельность американских ведомств в случае применения кибератак в отношении противников страны. Как пишет Wall Street Journal, предполагается, что отмена директивы 2012 года поможет поддержке военных операций, предотвращению иностранного вмешательства в выборы и хищению интеллектуальной собственности. Неназванный собеседник издания из администрации назвал его "наступательным шагом вперед".

Ранее сообщалось, что в Киберкомандовании США создана специальная рабочая группа по противодействию действиям России в киберпространстве. Усиление защиты в киберпространстве было принято в США на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в конгресс в 2018 году. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, обращая внимание на то, что они голословны, и ни разу не было представлено доказательств.